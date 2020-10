Må jeg genanvende mit mundbind? Få styr på reglerne her

Torsdag træder regeringens nye restriktioner om mundbind i kraft.

Det betyder, at du nu skal bære mundbind på alle offentligt tilgængelige indendørssteder. Det gælder blandt andet på apoteker, hospitaler, i fitnesscentre, i biografen, og når du køber ind i supermarkedet.

Der er dog ikke krav om at dække munden, når du sidder ned på eksempelvis restauranter, barer eller caféer.

Herunder kan du få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om brug af mundbind.

De gældende krav om mundbind

Hvor er det påbudt at bære mundbind?

Fra 29. oktober er der krav om mundbind i alle indendørs rum, hvor der er offentlig adgang - eksempelvis supermarkeder, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og i den kollektive transport.

Desuden skal der bæres mundbind på togstationer, busstationer, færger og på taxature.

Skal jeg bære mundbind hele tiden på steder, hvor det er et krav?

Nej. Det er eksempelvis ikke påkrævet, at du har mundbind på, når du sidder ned. Blandt andet på caféer, restauranter eller i biografer.

Og selvom det er påbudt at have mundbind på, når du går ind i dit fitnesscenter, skal du ikke have masken på, mens du træner, sidder på maskinerne eller går fra træningsredskab til træningsredskab.

Gælder kravet alle borgere?

Det er ikke påkrævet, at børn under 12 år og personer med vejrtrækningsproblemer bærer mundbind i den kollektive trafik. Det skriver Sundhedsstyrelsen. Samtidig er det heller ikke et krav for personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Det må fjernes, hvis du får svære gener og ubehag, hvis du har brug for at spise, drikke eller indtage medicin, og hvis politiet skal foretage identifikation.

Er der situationer, hvor det ikke er påbudt, men anbefales at bære mundbind?

Personer i særlig risiko anbefales at bruge mundbind i situationer, hvor det er svært at holde afstand. Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Derudover peger Sundhedsstyrelsen på nogle situationer, hvor mundbindet kan bruges til at beskytte dig selv eller andre:

Hvis du er på vej hjem fra eksempelvis lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation.

Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, for eksempel fordi de har behov for pleje og omsorg.

I liberale erhverv, for eksempel frisører, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig.

Vil jeg kunne få gratis mundbind?

Ikke som udgangspunkt. Men hvis du er studerende eller "særligt udsat," er det muligt at få udleveret mundbind på kommunen.

Kan jeg få en bøde, hvis jeg ikke bærer mundbind?

Ja, overholder du eksempelvis ikke reglerne om at bære mundbind i offentlig transport, kan det komme til at koste dig 2500 kroner i bøde.

Overtræder du restriktionen og lader mundbindet blive hjemme gentagne gange, kan bødetaksten stige.

Praktisk om mundbind

Hvordan skal jeg påføre mundbindet?

Før du tager dit mundbind på, skal du enten vaske eller afspritte dine hænder. Derefter placerer du mundbindet, så både din næse og mund er dækket, og fastgør det bag dine ører.

Det er vigtigt, at du vender mundbindet korrekt. Typisk er de CE-mærkede mundbind blå på den udvendige side og hvide indvendigt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du spritter dine hænder af, inden du tager mundbind på.

Hvordan skal jeg fjerne mundbind?

Når mundbindet fjernes, må du ikke røre ved selve mundbindet. I stedet skal du tage fat i snorene, folde det sammen og skaffe det af vejen med det samme. Sørg for at smide det ud på en måde, så andre ikke kommer i kontakt med det.

Har du et stofmundbind, så smid det direkte til vask, eller læg det i en lukket pose, indtil det skal vaskes, når du er færdig med det.

Må jeg genanvende mundbind?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke bruger engangsmundbind i mere end fire timer. Og masken skal skiftes før, hvis det bliver beskidt, fugtigt eller lignende.

Ved korterevarende brug kan du godt genanvende dit engangsmundbind. Det kan være ved en kort visit på en restaurant, eller hvis du kun skal rejse få stop med den offentlige transport.

I så fald er det vigtigt, at du opbevarer mundbindet i en plastikpose eller i en inderlomme. Det anbefales ikke, at du lægger sit mundbind på et bord og genanvender det efterfølgende.

Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.

Må jeg rette på mit mundbind?

Det kan selvfølgelig være nødvendigt at rette på dit mundbind.

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal du dog forsøge at røre så lidt ved dit mundbind som muligt, mens du bærer det.

Hvad beskytter mundbindet for?

Et mundbind beskytter primært andre mod smitte, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Det er dog også bevist, at mundbindet kan beskytte bæreren selv.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er et mundbind af type 1 rigeligt til at beskytte begge veje i det offentlige rum.

Myndighederne anbefaler personer i risikogruppen, samt personer, der skal omgås med nogen i risikogruppen, at bruge fabriksfremstillede CE-mærkede engangsmundbind.

Hvilken dokumentation er der for mundbind?

I rapporten 'Brug af mundbind i det offentlige rum' fremlægger Sundhedsstyrelsen den dokumentation, der ligger til grund for deres holdning til maskerne.

Sundhedsstyrelsen støtter sig i deres anbefalinger hovedsageligt til en systematisk oversigtsartikel, der blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet i juni.

Den konkluderer, at risikoen for at blive smittet med covid-19, SARS eller MERS var nedsat med 66 procent, hvis man brugte mundbind eller åndedrætsværn.

Dog er resultaterne af "lav kvalitet", da der ikke er tale om et klinisk lodtrækningsstudie.

Valg af mundbind

Hvilken type mundbind skal jeg købe?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du anskaffer dig mundbind, der er CE-mærkede. Det bør være engangsmundbind og helst et med elastikker til ørerne. Det bør desuden fremgå tydeligt af emballagen, hvem der er fabrikant.

Styrelsen skriver, at et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, men at det ikke giver samme sikkerhed som de CE-mærkede masker.

Hvordan skal mit stofmundbind være?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er stofmundbind bedre end intet mundbind, men giver ikke samme sikkerhed som CE-mærkede masker.

Hvis du vælger at bære stofmundbind, bør det som udgangspunkt bestå af tre lag tætvævet stof, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund.

Derudover skal det kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader, og det skal vaskes en gang dagligt eller hyppigere, hvis det bliver beskidt eller fugtigt. Derfor er det også vigtigt, at du har flere stofmundbind med dig og putter de brugte i en plastikpose, til de kan blive vasket.

Kan jeg sy mit eget stofmundbind?

Det kan du godt, men det skal overholde en del krav.

Sundhedsstyrelsen henviser til to forskellige engelsksprogede guides, der viser, hvordan du selv kan sy et mundbind af stof.