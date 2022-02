Politiet efterforsker stadig: Forsvundet 13-årig er genforenet med sin mor

En 13-årig pige er blevet genforenet med sin mor efter at have været savnet i en uge.

Det oplyser Fyns Politit i en pressemeddelelse.

Den 13-årige pige tog ifølge politiet sidste fredag med en 18-årig mand til Københavns Lufthavn. Der var forlydender om, at de to var taget til Sverige eller Norge.

Årsagen til, at politiet blev involveret, var, at den 13-årige piges forældre ikke havde givet lov til, at pigen rejste udenlands.