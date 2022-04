Politikere vil sikre lægehjælp til ukrainske flygtninge

Sundhedsministeriet er på vej med en bekendtgørelse, som skal sikre alle ukrainere, der er i gang med at søge om ophold, bedre adgang til gratis lægehjælp.

Det skriver Jyllands-Posten.

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at der i den særlige ukrainerlov ikke er taget højde for lægehjælp. Det hul skal bekendtgørelsen nu dække.