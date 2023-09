Politikerne skal ikke forbyde mobiler i klasseværelset, mener skoleforeninger

Der skal ikke være nogen lovgivning, der begrænser brugen af mobiltelefoner i skolen, hvis det står til Efterskoleforeningen, Danmarks Lærerforening og Danske Gymnasier.



- Der står vi meget skarpt. Vi synes, det er suverænt op til den enkelte efterskole at regulere selv, lyder det fra Torben Vind Rasmussen, som er formand for Efterskoleforeningen.



Og det er en holdning, de bestemt ikke står alene med.

I denne uge sætter vi på TV 2 Fyn fokus på fynboernes mobilvaner. Et af de glødende emner i debatten er regulering af mobiltelefoner hos skoleeleverne, og hvem der bør bære ansvaret for elevernes brug af mobiler i skoletiden.

TV 2 Fyn har talt med frontpersoner fra Efterskoleforeningen, Danmarks Lærerforening og Danske Gymnasier. Alle tre er enige i, at der ikke skal være lovgivning på området - for eksempel ved at forbyde mobiltelefoner i klasseværelserne.

- Vi ser ikke lovgivning som en god løsning, og samtidig synes vi også, det ville være for svært at implementere. Vi synes, det er bedre, at der er en dialog, hvor man kan inddrage elever og forældre, siger Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier.

- Pædagogisk skal man som lærer selv kunne tage stilling til, hvordan mobilen skal bruges i undervisningen, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen.

Mandag bragte TV 2 Fyn en undersøgelse, hvor vi spurgte fynske skoler, hvordan de regulerer mobilbrug i skoletiden. Undersøgelsen viste, at 81 ud af de 110 skoler, som svarede på undersøgelsen, helt eller delvist har forbudt mobiler i skoletiden.



DF ønsker lovgivning på området

Regeringen har flere gange i løbet af året peget på den store mængde tid brugt på skærme som en forklaring på, hvorfor mange børn og unge mistrives i dag, og et egentligt politisk udspil fra Regeringen menes at være på trapperne.

Hos Dansk Folkeparti mener man, at tiden er kommet til, at det er nødvendigt at blande sig politisk.

I en debat på TV 2 Fyn onsdag med folketingsmedlemmet fra Liberal Alliance Kathrine Daugaard afviste Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, at institutionerne selv er i stand til at regulere mobilbrugen.

- Det er godt, at mange skoler selv går ind og prøver at regulere det her, men vi mener, at det er nødvendigt at gøre noget fra politisk side, lyder det fra Mikkel Bjørn.

- De negative konsekvenser ved det meget omfattende skærmforbrug opvejer altså bare de potentielle positive læringsmuligheder, der kan være i de her teknologiske værktøjer.

Det er Danmarks Lærerforening dog ikke enig i. De mener, at mobiltelefonen kan være et godt redskab, som kan bruges fagligt i undervisningen.

- Hvis man lavede en lovgivning, hvor man fjernede mobiltelefoner, ville det ødelægge muligheden for en varieret undervisning, som for eksempel at sende elever ud for at optage video til et skoleprojekt, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen.



Henrik Nevers fra Danske Gymnasier mener også, at mobiltelefonerne er blevet et uundværligt værktøj i de unges hverdag.

- Mobilen er en del af hverdagen for unge, og der er mange tilfælde, hvor den bliver brugt i skolen. Det kan for eksempel være elever med sukkersyge, der bruger telefonen til at monitorere. Generelt bliver den også bare brugt til helt praktiske ting som for eksempel betaling i kantinen, siger han.