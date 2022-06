Pollen-plagen er en hård nyser: Det bliver kun værre

Næsen løber, øjnene svier og ganen kradser - og det er ikke en forkølelse, men derimod en reaktion på al den pollen, der er i luften for tiden.

Og det bliver sådan set værre og værre. Nye tal fra perioden 2011-2020 viser nemlig vækst i pollen og pollensæson i forhold til samme undersøgelser fra 1985 til 2009. Det skriver Politiken.

- Lige præcis birk og græs er noget det, de fleste reagerer på, fortæller Anne Holm Hansen, der er administrerende direktør i Astma-Allergi Danmark.

Og generelt kommer der flere allergikere til.

- Det er noget, der rammer tusindvis af mennesker, og faktisk er op mod en million i Danmark ramt af pollenallergi.

Kommunerne skal klippe græsset

Der er dog nogle steder, hvor mængden af pollen i luften faktisk kan blive reduceret.

Anne Holm Hansen henviser til landets kommuner og peger på den trend, hvor kommunerne flere steder lader græsset gro uden at klippe det ned.

- Det er en rigtig dårlig ide. Udover at det generer græspollen-allergikere helt vildt meget, så er det heller ikke særlig godt for biodiversiteten, som jo var den grundlæggende årsag til at græsset får lov at gro.

For selvom tanken er god, så er det misforstået og til gene for allergikerne.

- Det er bedre med hjemmehørende danske urter, blomster og markblomster - det er godt for allergikerne, det er godt for øjnene at kigge på og det er godt for biodiversiteten.

Der bliver ikke mindre pollen

Klippet græs eller ej, så forsvinder problemet med pollen dog ikke helt. Hos Astma-Allergi Danmark har man efterhånden fået godt styr på de gode råd, og ifølge Anne Holm Hansen, så er der gode muligheder for vejledning, når næsen løber.

- Man kan ringe til os og få individuel vejledning, og så har vi faktisk også en app, hvor man kan gå ind og se dagens pollental og føre dagbog.

Og gode råd er der tilsyneladende brug for. Ifølge Anne Holm Hansen er der nemlig i skrivende stund en halv million mennesker, der har downloadet app'en.

- Vi har netop udarbejdet en ny pollenkalender, og der kan vi se, at sæsonen for pollen er bredere og at når den topper, så er der mere pollen end tidligere, fortæller hun.

Samtidig peger Anne Holm Hansen på, at klimaforandringerne også i fremtiden vil have en indflydelse.

- Man kan godt forestille sig, at udviklingen med mere pollen kan fortsætte.

Der kan dog være trøst at hente for allergikerne. For hvis sommeren bliver regnvåd, så vil det være med til at begrænse pollentallene, lyder det.