Putin-kritisk forfatter om angrebet i Ukraine: - Jeg er i choktilstand

Fra tidlig morgen har der været meldinger om brag og eksplosioner i flere ukrainske byer.

Bjarne Kim Pedersen frygter, at den russiske præsident i sidste ende planlægger at erobre hele Ukraine og foretage et magtskifte i landet for at indsætte en af sine egne.

- Dybest set så tror jeg, at Putin er bange for folket i gaderne. Han er farlig, siger han.

Ukraine går i hjertet

For ifølge den fynske forfatter er Ukraine et land som "går i hjertet på en". Ukrainerne er et imødekommende folkefærd, fortæller han og uddyber:

- De er tilpas anarkistiske. De er ikke så strømlinet som os danskere, og det er dejligt befriende. Mine kone og jeg er taget derned flere gange, hvor jeg har skrevet digte om det og delt det på Twitter.

Selvom forfatteren bor på Fyn, så har han i mange år været politisk aktiv i udlandet, hvor han ofte samarbejder med systemkritikere og undergrundsbevægelser.

Han har også skrevet digtsamlinger og bøger om blandt andet Ukraine og Rusland.