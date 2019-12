Råd om fyrværkeri: Teenagere og mænd skal passe bedre på nytårskrudtet

Årets afslutning nærmer sig, og det samme gør højsæsonen for fyrværkeri og øjenskader. For på trods af formanende kampagner om at huske beskyttelsesbriller, når raketterne skal fyres af, er nytårskrudtet hvert år skyld i en række øjenskader.

Det ærgrer Jens Lauritsen, der er overlæge ved Analyse Ulykkes Gruppen ved OUH. Derfor er han med til at minde fynboerne om, hvordan de skal begå sig i nærheden af fyrværkeri.

De fem fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet Gå aldrig tilbage til en fuser

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Blandt andet er det vigtigt at huske beskyttelsesbriller, også når man ikke selv håndterer krudtet.

- Vi har også set meget alvorlige hændelser, hvor man mister et øje ved at være tilskuer, hvor man har været 30-40 meter væk fra antændingsstedet, siger Jens Lauritsen.

Faktisk er mellem en tredjedel og halvdelen af dem, der kommer til skade, tilskuere.

- Det, som mange ikke er klar over, er, at det er ligeså vigtigt at tilskuerne har briller på, som dem der antænder, siger overlægen.

Mange mænd i statistikken

På den første dag i året, hvor det er lovligt at affyre nytårskrudt, uddelte optikerkæden Louis Nielsen sikkerhedsbriller i Bilka i Odense. Det var også ved denne lejlighed, overlæge Jens Lauritsen kom med gode råd.

Pas især på de børn, som når den alder, hvor de synes, de har styr på livet. Teenagere og 14 - 15-årige drenge kan have en tendens til at lege med krudtet og bruge det på en måde, som ikke er meningen Jens Lauritsen, overlæge, Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH

- Det er jo rigtig godt, at nogle firmaer nu donerer sikkerhedsbriller, som vi ser her, fordi briller er den bedste sikring mod de alvorlige skader, siger han.

Ud over øjenskader, er høreskader og skader på hænderne også blandt de alvorlige skader med fyrværkeri. Det er især mænd, det går ud over.

- Mændene er jo her meget fremtrædende. Det er som regel tre fjerdele mænd, der kommer, og rigtig mange i alderen 20 til 35. Men desværre må vi også sige, at rigtig mange er børn, siger Jens Lauritsen og fortsætter:

- Så det der med at give børnene noget, som de selv går og fyrer af, er en rigtig dårlig idé. Pas især på de børn, som når den alder, hvor de synes, de har styr på livet. Teenagere og 14-15-årige drenge kan have en tendens til at lege med krudtet og bruge det på en måde, som ikke er meningen.

