Regeringen vil fremrykke ny vestfynsk jernbane

En ny jernbane på Vestfyn bliver nu muligvis fremrykket med et år. Regeringen vil torsdag klokken 12 fremlægger sit udspil til Danmarks infrastrukturplan frem mod 2035, og i et udkast til udspillet, som TV 2 Fyn har set, fremgår det, at byggeriet af jernbanen på Vestfyn skal tidligere i gang end hidtil planlagt.



I udkastet hedder det:

“En fremrykning af anlægsstart for den nye højhastighedsbane over Vestfyn til 2022 vil muliggøre at gevinsterne for passagerne blive opnået tidligere, idet jernbanen skaber mulighed for flere togafgange og kortere rejsetider.”

Hidtil har tidsplanen opereret med igangsætning af byggeriet i 2023.