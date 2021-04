Regeringsudspil: Millioner til motorvej syd om Odense og bro til Als

Udover udvidelsen af motorvejen vil regeringen også sætte penge af til, at der bliver bygget et såkaldt park and ride-anlæg ved det nye Odense Universitetshospital, så bilister fra motorvejen kan parkere og tage letbanen ind til centrum af Odense.

- Det er klogt, fordi letbanen er færdig lige om lidt, og letbanen har virkelig mulighed for at flytte trafik fra bil over på skinner. Det er godt for miljøet, det er godt for fremkommeligheden i en by som Odense, som lider under trængsel, så det er en god investering, siger Peter Rahbæk Juel.

Mindre støj til naboerne

Desuden foreslår regeringen også, at der bliver sat støjafskærmning op på en fire kilometers strækning på begge sider af motorvejen, og samtidig skal de eksisterende støjvolde forhøjes med to meter.

- Det vil være til glæde for rigtig mange borgere i området, som hver dag oplever støj. Så det er en glædens dag for Fyn, siger Trine Bramsen.

Udspillet er en del af det infrastrukturudspil, som regeringen ventes at præsentere i morgen, torsdag. Her vil regeringen prioritere de næste ti års investeringer i infrastruktur i Danmark og fordele flere milliarder kroner til en række infrastrukturprojekter.

En udvidelse af motorvejen til tre spor syd om Odense har længe stået højt på politikernes ønskeliste. Allerede i 2013 blev der vedtaget en såkaldt anlægslov, men det er altså først nu, at pengene bliver sat af, så udvidelsen kan blive realitet.

Enhedslisten: Brug pengene på letbane og kollektiv trafik

I Enhedslisten ærgrer man sig over, at så mange penge går til mere asfalt hen over Fyn.

- Det er ærgerligt. Vi kan bruge 1,1 milliarder kroner meget bedre: Vi har et kapacitetsproblem på Svendborgbanen. Vi har en ekstra etape på letbanen, der skal sikres, siger Victoria Velasquez, der er valgt på Fyn.

- Vi står midt i en klimakrise, og det er altså vigtigt, at vi ikke laver tiltag, som skaber flere biler på motorvejene, men omvendt gør det godt at tage den kollektive transport, forklarer hun.

Regeringsudspillet modtager dog støtte fra Venstre.

- Jeg er glad, men det er virkelig også på tide, at regeringen kommer ud af busken. Det tredje motorvejsspor syd om Odense var med i alle planer. Det er nærmest en selvfølge, at det kommer på bordet nu, siger Erling Bonnesen (V), der også er valgt på Fyn.

Sydfynsk bro undersøges

Udover udvidelsen af motorvejen syd om Odense har regeringen også valgt at prioritere midler til Sydvestfyn. Ifølge udspillet vil regeringen sætte penge af til en forundersøgelse af en forbindelse mellem Als og Fyn.