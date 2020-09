Restriktioner forlænges til og med 18. oktober.

De nationale restriktioner bliver fredag forlænget til og med 18. oktober, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Desuden kommer forsamlingsforbuddet på over 50 personer også til at omfatte private arrangementer som bryllupper og fødselsdage allerede fra lørdag.

- Vi skruer ned for festerne for at holde andre dele af samfundet åbent.

- Det er beklageligt for dem, der holder fester, men folk er nødt til at skære ned på gæstetiltagene, siger ministeren.

De nationale coronarestriktioner skulle være udløbet 4. oktober, men de bliver altså forlænget med to uger.

Restriktionerne betyder blandt andet, at restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet.

På mødet gjorde sundhedsministeren det også klart, at man arbejder på at forbedre testkapaciteten. Målet er, at man vil kunne teste 70.000 mennesker om dagen.

Derudover meddelte Erhversminister Simon Kollerup (S), at underleverandører til de private fester, der nu skal aflyses, vil kunne modtage kompensation.