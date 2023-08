Risiko for kraftig regn og lokale skybrud torsdag

Der er risiko for kraftig regn såvel som torden og skybrud over Fyn indtil torsdag aften.

Det beretter både DMI og TV 2 Vejret.

- Bygerne kommer først ind over sydlige Jylland natten til torsdag, og i løbet af torsdagen kan der komme kraftige byger i både den sydlige og centrale del af Jylland, senere også over Fyn, skriver DMI i sit varsel.

Et skybrud er defineret ved, at der falder mindst 15 millimeter nedbør på en halv time, hvilket giver risiko for blandt andet oversvømmede kældre og viadukter.

Temperaturen kommer torsdag efter middag kortvarigt op omkring 20 grader, men resten af dagen vil den ligge på 15-16 grader.