Corona lægger en dæmper på festen: Ingen ballade og store julefrokost-branderter, melder politiet

De store julefrokostweekender giver under normale omstændigheder politiet lidt ekstra at arbejde med, når snapsen ryger ind og fornuften for nogles vedkommende ud.

Men 2020 rimer ikke rigtig på normale omstændigheder, heller ikke når det kommer til julefrokoster. Coronaviruspandemien og det medfølgende forsamlingsforbud har gjort det umuligt at afholde store julefrokoster. Det kunne politiet mærke natten til lørdag.

Læs også Hjemløse til julefrokost: - Det er væltet ind med tilmeldinger

- Der ligger ikke nogen ekstra sager. Der har ikke været mere tryk på, end der er på en helt almindelig weekend, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Ifølge vagtchefens oplysninger var der ikke ret mange mennesker i byen fredag aften, og da der jo heller ikke har været kæmpestore julefrokoster med koncerter og fest, gav det samlet set en rolig aften for politiet på Fyn.

- Det hele er jo aflyst, og alting lukker klokken 22. Så det er slet ikke sådan, at vi kan sige ’hold da kæft, nu har der været tryk på´. Vi har i hvert fald ikke været blandet ind i noget.

- Der er heller ingen julebranderter, der skal soves ud i detentionen, siger vagtchefen.

Nattesæde i Nørregade

Barer og restauranter skal ifølge de nuværende corona-regler lukke klokken 22, men det havde et værtshus i Odense misset.

Hans Jørgen Larsen fortæller, at der var en enkelt hændelse i Nørregade i Odense, hvor en beværtning holdt åben efter klokken 22.

- Vi kom derned klokken 01.25, hvor der sidder fem personer; fire personer og bestyreren. Det må man ikke, så både bestyreren og gæsterne får en bøde, siger Hans Jørgen Larsen.

Det kan koste en restauration fra 10.000 kroner, når corona-reglerne ikke overholdes.