Så mange grunde mistænkes for at være PFAS-forurenede i din kommune

TV2 har lavet en oversigt over alle mistænkte PFAS-grunde i Danmark. Her er det muligt at søge på specifikke adresser og postnumre og se mistankegrunden.

Der kan være mange årsager til, at en grund er blevet forurenet med PFAS. Det kan blandt andet skyldes, at den tidligere har været brugt som losseplads, brandøvelsesplads, renseri, elektronikvirksomhed eller kemisk industri.

Ifølge TV2 er langt de fleste grundejere blevet informeret, hvis de ejer en grund, der er mistænkt for at være forurenet. Der kan dog være tilfælde, hvor grundejeren endnu ikke har fået besked, men når der foreligger en velbegrundet mistanke, bliver ejeren kontaktet.

Ikke alle grunde renses

PFAS er betegnelsen for en række menneskeskabte kemikalier, der findes i miljøet overalt i verden. Stofferne, som også kaldes evighedskemikalier, da de er utroligt svære at nedbryde, er mistænkt for at have flere sundhedsskadelige påvirkninger af kroppen.

Listen med de mange mistænkte grunde skal nu bruges til at udvælge, hvilke grunde der skal renses for PFAS-forureningen.

Danske Regioner vurderer nemlig, at det vil koste 4,5 milliarder kroner, hvis alle udfordringerne skulle klares. Derfor er det grunde, hvor der er sundhedsskadelige virkninger for mennesker, der vil blive klaret først.

- Det er selvfølgelig bekymrende at have en forurenet grund, men hvis det ikke er til direkte fare for mennesker eller drikkevand, så vil vi blot identificere det, gøre opmærksom på det og så må det ligger der, hvor det er, siger Mads Duedahl fra Danske Regioner til TV2.

Det er ikke kun forurening med PFAS, som kan være problematisk. I Odense gik man for nyligt i gang med at grave en forurenet legeplads op.