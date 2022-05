Så mange OB-fans har sikret billet til pokalfinale

Interessen for at se superligaklubben OB spille pokalfinale om godt to uger er høj.

Det vurderer kommerciel chef i OB Jack Jørgensen på dagen, hvor sæsonkortholdere som de første fik mulighed for at købe billetter til kampen mod FC Midtjylland.

- Der er solgt knap 3.000 billetter i de første tre timer, siger Jack Jørgensen.

OB har i alt 12.656 billetter til rådighed.

Er din din vurdering, at der har været rift om billetterne?

- Ja, det er det. Vi har oplevet en kæmpe efterspørgsel siden semifinalen i torsdags. Der er faktisk kommet 400 nye sæsonkortabonnenenter til. Det vidner om, at det er højinteresse at følge OB, siger Jack Jørgensen.

Fejl i billetsystem

Hver sæsonkortholder har mulighed for at købe én billet. En teknisk fejl i DBU’s billetsystem gjorde dog, at nogle sæsonkortholdere kunne købe mere end én billet.

- Der er altid udfordringer, når der er tryk på, siger Jack Jørgensen.

- Det var en fejl i DBU’s billetssystem i en kort periode. Det er ganske få, der har nået at købe, fortæller han.

Fejlen er rettet, og det er ikke længere muligt for sæsonkortholdere at købe ekstra billetter.

Du kan stadig nå at købe billetter

Alle de OB-fans, der ikke har sæsonkort, har mulighed for at købe billetter fra torsdag middag.

Jack Jørgensen er overbevist om, at alle billetterne nok skal blive solgt.

Det er OB’s første pokalfinale i 15 år. I 2007 snuppede OB titlen med en sejr på 2-1 over FC København. Dengang blev finalen spillet i Parken.

Dette års pokalfinale mellem OB og FC Midtjylland spilles 26. maj klokken 15 på Brøndby Stadion. Ifølge DBU er der plads til 29.000 tilskuere på Brøndby Stadion.

De sidste billetter sættes til salg torsdag klokken 12. En billet til pokalfinalen koster 250 kroner.

OB er trods en halvsløj sæson i Superligaen inde i en vindende periode. Klubben har faktisk ikke tabt, siden pølsemix kom tilbage på menukortet på Odense Stadion.