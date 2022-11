Så mange penge får de fynske politikere, der stopper i Folketinget

Eftervederlaget er i øjeblikket på 59.852,83 kroner om måneden, men beløbet reguleres den 1. april hvert år, og derfor kan politikernes fulde eftervederlag ændre sig.

Derudover vil det blive modregnet, hvis de tidligere folketingsmedlemmer modtager løn fra et nyt job efter at have fratrådt deres plads i Folketinget. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 152.940 kroner i de første 12 måneder.

AlexAhrendtsen ved stadig ikke, om han er købt eller solgt - og der kan gå længe endnu, før han får en afklaring.