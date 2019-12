Sådan kan det løses: Book selv din sygehustid

Hvert år koster udeblivelser det danske sygehusvæsen millioner af kroner.

Men noget tyder på, at røntgenafdelingen på Kolding Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt - har fået en god idé, der kan spare resten af regionens sygehuse og i sidste ende resten af det danske sundhedsvæsen masser af penge.

I stedet for at sende indkaldelser ud, når patienterne skal til røntgen, beder sygehuset patienterne selv booke en tid, der passer dem – altså ligesom når man skal have skiftet vinterdæk på bilen.

Fra 14 udeblivelser om ugen til MR-scanning faldt tallet til 4 i det halve års tid, røntgenafdelingen brugte selvbooking.

Ulovligt

Problemet er, at det er ulovligt.

- Sundhedsvæsenet SKAL give folk en tid, og det skal være indenfor otte dage efter praktiserende læges henvisning. Så her har vi en situation, hvor noget bureaukrati forhindrer, at vi måske kan lave en smartere løsning, der får færre til at udeblive, siger formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg Poul Erik Svendsen (S).

Eksemplet er blot et ud af mange på, hvor lovgivning og uhensigtsmæssige regler forhindrer fornuftige løsninger.

Fælles TV 2-kampagne

I denne uge sætter TV 2 og TV 2's regioner - herunder TV 2/Fyn fokus på regel-Danmark.

I en rundspørge til de danske borgmestre lavet af TV 2 Nyhederne og TV 2's regioner svarer et stort flertal af de deltagende borgmestre, at der er for mange regler.

Den ene efter den statsminister efter den anden har blæst til kamp mod regelrytteriet – også den nuværende - men samtidig kan eksperterne konstatere, at der støt og roligt bliver flere og flere regler.

Flere og flere regler

Siden 1990 er antallet af gældende love steget med 20 procent og antallet af bekendtgørelser med 56 procent. Hver år kommer der desuden 277 ændringer til bekendtgørelser og 164 ændringer til eksisterende love, viser en analyse gennemført af tænketanken CEPOS.

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark har nu sendt et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Man har foreslået at, der gennemføres et pilotforsøg på to år, så man kan dokumentere, at det rykker noget at selvbooke. Det kan samtidig bane vejen for den lovændring, det kræver at udbrede ordningen til hele landet.

Fakta om regler og love 1990: 1136 gældende love 2018: 1370 gældende love 1990: 3731 bekendtgørelser 2018: 5822 bekendtgørelser Ændringsbekendtgørelser: 1989-2018 gennemsnit pr. år - 277

Ændringslove: 1989-2018 gennemsnit pr. år - 164

50 udebliver om ugen

På OUH i Odense udgør udeblivelser på de dyre MR og CT i alt 50 patienter i snit om ugen, tider som kunne være givet til andre patienter.

- På CT og MR-scanning har vi over en måneds ventetid, så er det jo rigtig ærgerligt, at der er uudnyttede tider. Bare vi får det at vide dagen før, så kan vi ringe andre patienter ind. Men når patienterne udebliver, så har vi ikke en chance for at udnytte den tid, siger ledende overlæge i Røntgen og Scanning, Jens Karstoft, OUH.

Han fortæller, at OUH faktisk har gode it-systemer. Men de er ikke forbundet ordentligt. Så hvis patienter havde lettere adgang til selv at have indflydelse på deres tider, at booke eller aflyse dem, så ville det være en stor hjælp for alle parter. Så ville vi have færre, der udebliver, mener Jens Karstoft.

Travle pårørende

I Kolding gik røntgen-afdelingens pilotprojekt ud på i stedet for at sende et indkaldelsesbrev med en fast tid til patienten så at sende et brev til patienten, hvor sygehuset bad dem om at ringe for, at man så i fællesskab kunne finde en tid.

- Tit og ofte er det pårørende, der skal køre deres ældre mor eller far til en undersøgelse på sygehuset. De vil også rigtig gerne have det stemt af med deres kalender, hvornår de kan komme herind, siger ledende overradiograf på Røntgen og Scannings-afdelingen på Kolding Sygehus, Pica Ann Blackburn Andersen

Hun mener, at det nye system er til gavn både for patienter og ansatte.

- Patienterne kan komme hurtigere til, hvis sygehuset ikke spilder sine tid. Personalet sidder her jo, fordi de gerne vil arbejde. Så de undgår at spilde tiden og kan være med til at nedbringe ventelisterne, når der bliver færre udeblivelser, siger hun.

Undtagelser

Er der ikke fare for, at nogen ikke selv magter at skulle ringe ind?

- Jo, det er der. Vi har imidlertid en aftale med de henvisende læger, som vurderer om de har med en patient at gøre, som enten sprogligt eller af anden grund ikke kan følge den her retningslinje. I de tilfælde må lægerne gerne ringe direkte ind til os og få en tid til patienten, fortæller Pica Ann Blackburn Andersen.

Hvis sygehuset modtager en henvisning fra den praktiserende læge og har sendt patienten et brev, og hvis patienten ikke svarer inden 14 dage, så returnerer sygehuset henvisningen til lægen og gør opmærksom på, at patienten ikke har kontaktet sygehuset.

Det er derefter op til den praktiserende læge at tage fat i patienten.