Sankthansaften reddet: Ingen afbrændingsforbud

Det skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.



- Det seneste døgns udvikling i vejret har haft en positiv landsdækkende indvirkning på brandfaren, ligesom de nyeste prognoser frem mod onsdag også er gode i den henseende, lyder det i meddelelsen.

Kun på Anholt er der afbrændingsforbud. Det gælder dog på øen hele året.

Glem ikke sund fornuft

Samtidig peger Danske Beredskaber på, at man ikke har set nogen stigninger i antallet af naturbrande, der anses for normale for årstiden.

- Alt i alt betyder det, at der lige nu ikke er behov for begrænsninger omkring brug af åben ild, og sankthansbålene kan derfor afvikles over hele landet som planlagt, lyder det videre i meddelelsen.

Selvom der ikke er øget brandfare, opfordrer beredskabet til, at man ikke glemmer den sunde fornuft og løbende følger situationen.