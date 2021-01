SDU-professor forklarer: Derfor kan vi endnu ikke lempe besøgsrestriktionerne på plejehjem

92 procent af de danske plejehjemsbeboere har nu fået mindst en omgang coronavaccine, men det har ikke ændret på de restriktioner, der gælder for blandt andet besøg på landets plejehjem.

Det undrer Tage Aabech fra Odense sig over. Han forstår ikke, hvorfor hans mor på 105 år ikke må få besøg af sine oldebørn, når hun og de andre beboere på Plejecenter Hvenekilden i Odense allerede har fået vaccinen.

Men det er der indtil flere gode forklaringer på, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

- De har jo lige fået andet stik. Så for det første skal det andet stik lige have lov til at virke først. Det går der lige et par uger med, inden man er helt oppe i omdrejninger rent immunmæssigt. Så vi er lige lovlig tæt på det sidste stik, til at vi kan sige, at nu har vi den optimale immunitet.

- Så alene af den grund kan vi ikke bare lige åbne alle døre på vid gab nu, siger Hans Jørn Kolmos.

Ifølge professoren kan der også være andre årsager til, at der endnu ikke er lempet på besøgsrestriktionerne på de danske plejehjem.

Hans Jørn Kolmos nævner, at flere af de ældre plejehjemsbeboere muligvis har et immunsystem, der ikke er helt så effektivt som yngre menneskers, og derfor producerer de ikke antistoffer.

- Og derfor får man ikke immunitet i helt den udstrækning, som man kunne tro ud fra de meget positive tal, vi har set, nemlig at vaccinerne dækker over 90 procent. Det er jo ikke sikkert, de gør det i alle situationer, siger Hans Jørn Kolmos.

SDU-professoren understreger, at det slet ikke er ensbetydende med, at man derfor aldrig igen kan komme til at åbne for besøg på plejehjemmene.

- Vi er bare meget tidligt i den fase, hvor vi savner lidt mere erfaring.

Endelig har der også været en række tilfælde, hvor plejehjemsbeboere, som egentlig var vaccineret, alligevel har fået coronavirus, påpeger Hans Jørn Kolmos.

- Vi skal lige se på, om det er et overgangsfænomen i den her meget tidlige fase, hvor man ikke har dannet antistoffer, selvom man er vaccineret.

Han maner derfor til besindighed i mindst en måneds tid endnu. Til den tid er der flere erfaringer at bygge på, siger Kolmos.

- For selvfølgelig skal vi da lukke op. Det er klart. Jeg mener bare ikke, at vi skal lukke hovedkulds op, og vi skal måske heller ikke bare lukke sorgløst op. Der er jo stadig virus i cirkulation, og den skal vi jo ikke bare slæbe med ind på plejehjemmene, siger Hans Jørn Kolmos.