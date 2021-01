Tage undrer sig: Hvorfor må oldebørnene ikke besøge min vaccinerede mor på 105 år?

Plejehjemsbeboerne i hele landet var de første til at få vaccinen mod coronavirus, og ifølge den daglige vaccinationsopgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) har nu 92 procent ud af 40.039 plejehjemsbeboere modtaget en coronavaccine.

Helt præcis har 35.718 beboere modtaget første stik, mens 1.234 beboere er færdigvaccineret.

Men det har ikke ændret på de restriktioner, der gælder for blandt andet besøg på landets plejehjem.

Tage Aabech fra Odense undrer sig over, hvorfor hans mor på 105 år ikke må få besøg af sine oldebørn, når hun og de andre beboere på Plejecenter Hvenekilden i Odense allerede har fået vaccinen.

- Lige i øjeblikket oplever jeg restriktionerne totalt meningsløse. De blev indført for, at de gamle ikke skulle blive smittet. Nu er alle beboere blevet vaccineret to gange. Hvorfor skal der så være restriktioner, spørger Tage Aabech.

Lige i øjeblikket oplever jeg restriktionerne totalt meningsløse Tage Aabech

- Der må kun komme to personer på besøg. Typisk mig og min kone. Når vi har besøg af vores børnebørn, min mors oldebørn, som betyder så meget for hende, så må de ikke komme ind til hende. Det er vanvid, og det er ikke godt for min mor, fortsætter han.

Ældre Sagen: Isolation har konsekvenser for helbredet

I Ældre Sagen kender man udmærket til problemet med ensomme ældre og frustrerende restriktioner på landets plejehjem.

Læs også SDU-professor forklarer: Derfor kan vi endnu ikke lempe besøgsrestriktionerne på plejehjem

- Det er hårdt at være isoleret og ikke kunne se sine nærmeste. Vi mennesker er sociale væsener, og vi har et behov for at være sammen med andre af vores nære og kære, siger Anna Wilroth, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Isolation er dårligt for vores helbred. Det har konsekvenser for vores fysiske og mentale helbred. Vi hører fra mange plejehjemsbeboere, at de mistrives, fortsætter hun.

De udtrykker nærmest et ønske om, at de hellere vil dø af corona end af ensomhed Anna Wilroth

Hellere dø af corona end ensomhed

Når man er 105 år, er der i endnu højere grad behov for at se sine nærmeste i den tid, man har tilbage, og ifølge Ældre Sagen oplever mange ældre, at de bliver deprimerede under coronakrisen.

- De udtrykker nærmest et ønske om, at de hellere vil dø af corona end af ensomhed, siger Anna Wilroth.

Læs også Dagens coronatal: Stort fald i antal smittede i otte ud af ti fynske kommuner

Der er fra flere steder i landet meldinger om, at plejehjem er blevet ramt af smitteudbrud, kort tid efter at beboerne var blevet vaccineret.

Restriktioner fra sundhedsmyndigheder

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil mange – men ikke alle – opnå nogen grad af beskyttelse mod covid-19 allerede efter den første dosis, men dog først efter et par uger.

Det er sundhedsmyndighederne, der afgør, hvornår restriktionerne på landets plejehjem bliver lempet, men Anna Wilroth forstår godt, hvorfor det ikke er sket endnu.

- Dels skal der gå nogle dage, før vaccinen har en effekt, men det er sådan, at det ikke er alle plejehjemsbeboere, der har fået den fuldendte vaccination, siger Anna Wilroth.

Dels skal der gå nogle dage, før vaccinen har en effekt, men det er sådan, at det ikke er alle plejehjemsbeboere, der har fået den fuldendte vaccination Anna Wilroth

Med andre ord skal plejehjemsbeboere og de pårørende ikke forvente lempelser, før det er sket.

Nødt til at vente

Der kan være forskellige årsager til, at nogle enkelte plejehjemsbeboere endnu ikke har fået vaccinen, selv om de bor på plejehjem, hvor langt de fleste blev vaccineret i løbet af de første uger. Det kan være på grund af en operation eller indlæggelse, eller hvis de har været smittet med coronavirus.

- Derfor bliver man desværre nødt til at vente, til man har en mere dækkende vaccinationsrate hos beboerne, forklarer Anna Wilroth.

Når det er sagt, håber Ældre Sagen, at der snart kommer nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne i forhold til, hvordan fremtidsudsigterne på landets plejehjem ser ud.

- Uvisheden er rigtig svær - både for plejehjemsbeboerne og for de pårørende, fastslår Anna Wilroth.

De nuværende landsdækkende restriktioner og nedlukninger udløber i første omgang 7. februar.