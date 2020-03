Se kortet: Her er der størst risiko for oversvømmelse

De fynske kommuner skal være forberedt på perioder med ekstremt højvande.

Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et nyt kort, der skal hjælpe kommunerne med at blive klar til nutidens og fremtidens klimaudfordringer.

- Vi har fået et bedre og opdateret grundlag til at lave risikostyringsplaner, lyder det fra Kenneth Muhs (V), der er borgmester i Nyborg Kommune.

Nyborg by er sammen med Knudshoved i risikozonen på grund af faren for oversvømmelse fra havet, vurderer Kystdirektoratet med kortet.

Foruden Nyborg er også områderne ved Odense Fjord i fare, viser kortet fra Kystdirektoratet.

Kortet blev præsenteret efter en rekordvåd februar måned med 129 milimeter, der betød at flere fynske vandløb gik over deres breder.

- De oversvømmelser, som på det seneste har ramt flere steder i Danmark, understreger, hvor vigtig klimatilpasning er, og hvor svært det er at styre naturens kræfter. Kortlægningen er et godt udgangspunkt, når der skal tages beslutninger i de særligt udsatte kommuner. Både her og nu i forhold til at beskytte borgerne. Og på længere sigt, når der skal planlægges bedst muligt, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Fakta om kortet Som led i EU’s oversvømmelsesdirektiv er der udpeget 14 områder i Danmark med væsentlig risiko for oversvømmelse. Udpegningen berører samlet 27 kommuner.

De udpegede kommuner er forpligtede til reducere oversvømmelsesrisikoen og lave risikostyringsplaner, som skal ligge klar inden udgangen af 2021. Sammen med den nye kortlægning får kommunerne en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner.

Risikostyringsplanerne fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. De bruges til at forebygge og håndtere udfordringer i forhold til oversvømmelser nu og fremadrettet i forbindelse med klimaforandringerne.

Den nye kortlægning fra Kystdirektoratet viser fare, skade og risiko for de 14 områder, hvor risiko for og konsekvenser af oversvømmelse er særligt stor. Det er op til kommunerne i de berørte områder at omsætte kortlægningen til handling. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Se mere

Foruden oversvømmelser fra vandløb, har Kystdirektoratet også taget højde for stormflod. Ifølge undersøgelserne er det hovedsagligt havvand fra eksempelvis stormflod, der risikerer at ramme Nyborg.

- Vi har fået et bedre grundlag, men det er rigtig mange penge, der skal bringes i spil, mener Kenneth Muhs (V).

Frygter store udgifter

Inden udgangen af 2021 skal Nyborg, Odense og de andre udpegede kommuner have udarbejdet risikostyringsplaner, der beskriver hvordan kommunerne vil reducere risikoen for oversvømmelse.

Kenneth Muhs er bange for, at det kan blive en dyr affære for Nyborg Kommune at forhindre oversvømmelser.

- Det er meget store summer, vi taler om, understreger han.

Derfor mener Nyborg-borgmesteren, at staten skal være klar til at hjælpe kommunerne.

- Pengene skal findes et andet sted i forhold til alle de andre udgifter, vi har, mener borgmesteren.

Kortet viser de steder, hvor der er størst risiko for oversvømmelse. Foto: Kystdirektoratet