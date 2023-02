Se kortet: Her kan der fanges mest CO2 på Fyn

Herefter skilles CO2'en fra væsken og kan enten lagres eller bruges til at fremstille eksempelvis brændstof. Men netop hvad man skal gøre med CO2'en efter fangsten, er et af de spørgsmål, der skal undersøges nærmere, før vi ser CO2-fangst i stor skala.

Teknologien findes altså allerede.

- Det, der er vanskeligt, er at få det op at køre i så stor skala, forklarer Michael Wognsen Frederiksen, der er direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.

Han har været med til at stå i spidsen for rapporten, som kortlægger potentialet for at fange CO2 fra fynske anlæg og virksomheder.