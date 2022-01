Se optagelserne: Fem gange dronningen besøgte Fyn

På sommertogterne besøger kongeskibet hver sommer en række forskellige danske byer, hvor danskerne har mulighed for at vise deres by frem til de royale gæster.



Det er dog ikke kun med titel af dronning, at Margrethe har besøgt Fyn.

I 1950 var den dengang tiårige prinsesse Margrethe med sin familie i Odense, hvor de besøgte udstillingen "Købmand" i Fyens Forum. Her fik den unge prinsesse en ballon, som hun tog med tilbage til kongeskibet efter besøget.

Efter dronningens indsættelse i 1972 kunne fynboerne også glæde sig over at få besøg af majestæten om sommeren. Her lagde hun blandt andet vejen forbi Assens, hvor de fremmødte også kunne få et glimt af de små prinser, Frederik og Joachim.

Besøg på TV 2 Fyn

I 1990 gik sommertogtet endnu en gang til Fyn. Her gik Dannebrog med dronning Margrethe og prins Henrik ombord i første omgang i land i Rudkøbing på Langeland.

Dagen efter gik turen videre til havnen i Svendborg. Her var dronningen først forbi Svendborg Rådhus, hvor hun fik overrakt nogle sølvsmykker.