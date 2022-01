Se videoen: 27 skud affyret til ære for dronningen

I anledning af jubilæet blev der affyret 27 skud. Det skete ved Norden Bro i Strib ud mod Lillebælt.

Der skydes altid 27 skud af, når dronningen skal hyldes. Ifølge hoffet er det tallet tre, der går igen. Tre skud for Gud, tre for konge og tre for fædrelandet. Det gentager man tre gange, og det giver 27 kanonskud.

Sophiæodde Saluteringslaug hyldede også dronningen, da hun fejrede 40-års-jubilæum i 2012.



Oldermand i spidsen

Kongefamilien har fredag markeret dronningens 50-års-jubilæum som regent og årsdagen for Frederik IX's død.

Mange af de arrangementer, der skulle fejre dronningen, er blevet aflyst, men Sophiæodde Saluteringslaug med oldermand Svend Aage Hansen i spidsen holdt fast i traditionen.

Dronning Margrethe er trods sine 50 år som regent ikke Danmarks længstsiddende monark. Christian IV var Danmarks konge i næsten 60 år fra 1588 til 1648.