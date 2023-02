Se video: - Du har efterladt det hele i Ukraine

Fredag er et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Det et således et år siden, at Liudmila Sevriukov flygtede fra sit hjemland og en uge senere ankom med sin familie til Danmark.

Og det har været et tumultarisk år, hvor drømme og følelser har været sat i spil.

- Det var hårdt i begyndelsen, fordi du, ja, har efterladt alting. Alt hvad du har arbejdet for, levet for, drømt om. Du har efterladt det hele, siger Liudmila Sevriukova og tilføjer:

- Når du har 13 børn, der sidder ved bordet og skal spise hver dag, er du nødt til at sige: "Okay, hvad skal jeg gøre?".



Liudmila Sevriukova var ikke længe om, at tage en beslutning og driver nu en madbod med ukrainsk streetfood på Storms Pakhus i Odense. Her arbejder også hendes store børn.

Udover fire biologiske børn og ni plejebørn har Liudmila Sevriukov også sin mor og sin mand, at tænke på. Derfor var det vigtigt for hende og familien at finde arbejde.



Vores reporter Mikkel Skov Svendsen har besøgt Liudmila Sevriukova i Storms Pakhus til en snak om det år, der er gået, siden Putins krigsmaskine spolerede familiens liv hjemme i Ukraine. Se og hør Liudmila Sevriukova fortælle sin historie her: