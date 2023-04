Seks klassiske fejl fra cyklister: Så stor er bøden, hvis du bliver fanget

I en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for forsikringsselskabet Gjensidige, erkender godt hver tredje af de adspurgte, at de har kørt på fortovet og drejet til højre for rødt lys, mens hver fjerde har cyklet i fodgængerfeltet ved lyskryds.

- I alle tre tilfælde er der tale om, at man bevæger sig ind i områder, som fodgængere har ret til at føle sig sikre og trygge i. Og selv hvis det ikke fører til påkørsel af fodgængere, er det alligevel med til at skabe usikkerhed, og man bør som cyklist holde sig fra fortovet og vejbanen, selvom det kan virke fristende at tage en smutvej, siger Henrik Sagild, der er direktør for Skade i Gjensidige.

Med på ovenstående liste er ikke, når cyklister kører i gågaden. Ifølge Fyns Politi er det også noget, som folk klager over, og derfor var politiet i gågaden for at dele bøder ud. 140 gange skete det på få timer.