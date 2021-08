Simon satsede et år på landevejscykling - nu er han udtaget til landsholdet

Men resultaterne flaskede sig ikke og samtidig med, at karrieren stod i stampe, var gymnasietiden ved at være ovre, og sammen med studenterhuen kom et pres om at vælge, hvad fremtiden skulle bringe.

Derfor tog han et valg, inden han fik huen

- Jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne komme videre i min mountainbikekarriere, og derfor valgte jeg at skifte til landevejen. Jeg fik at vide, at der kunne jeg nok gøre det langt bedre.

- Jeg valgte at sige, nu prøver jeg at satse et år 100 procent på landevejscykling. Jeg prøver at bruge mit sabbatår på at skifte og bruge den tid, det nu skal tage at komme ind i en helt ny sportsgren, siger Simon Bak.

Ingen alkohol og masser af træning

Selvom de to sportsgrene har det til fælles, at de kræver en cykel, vovemod og en trang til at komme først, så er det en stor omvæltning at gå fra den ene til den anden.

- Den største forandring var den træningsmængde, der skulle til. Jeg har lagt fem timer oveni om ugen. Det er også en helt anden måde at køre cykelløb på. Du ligger pludselig i et felt og skal skubbe til andre for at komme frem. Der er mange styrt, og du skal have et helt andet overblik. I mountainbike er du dig selv - der kører du for dig selv.



Der er dog også fordele ved at gå fra mountainbike til landevej.

- Jeg kan træde rigtig mange watt på kort tid i forhold til mange landevejsryttere, og så er jeg en udmærket klatrer - der er jo mange bakker ude i en skov, siger han.