Smitteopsporingen opsiger næsten alle medarbejdere

Det er dels sket ved at finde frem til smittekilder og opfordre personer omkring smittekilden til at blive testet for corona. Og dels ved at give de smittede råd til, hvad de kunne gøre for at begrænse smitterisikoen over for andre.

Det er der imidlertid ikke det samme behov for længere, da smitten er lav, og corona heller ikke er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom længere.

For lidt over en uge siden kunne Sundhedsstyrelsen også meddele, at der var så god kontrol med epidemien, at anbefalingerne for test kunne lempes.

Siden har Sundhedsstyrelsen kun anbefalet test for corona til personer, der har en sundhedsfaglig grund til at blive testet.