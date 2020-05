Snart åbner borgerservice igen: Fynske kommuner er klar til rykind

Der har været meget stille på de fynske rådhuse siden marts, da store dele af medarbejderstaben har været sendt hjem.

Men nu kommer de fleste på arbejde igen. På onsdag må medarbejderne igen møde op på kommunen.

- Det er blandt andet medarbejdere, der sidder i teknik og miljø. Det er flere medarbejdere i vores borgerservice, hvor vi hele tiden har været til stede og lavet fysisk betjening, siger Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

I Nyborg møder omkring 100 medarbejdere ind fra deres hjemmearbejdsplads.

Læs også Uenighed om placering: Turisme-center til 100 millioner skaber debat

Og i Odense byder de 4000 medarbejdere velkommen tilbage. Her er det blandt andet borgerservice, jobcenter, og ydelsescenter, der bliver yderligere bemandet fra onsdag.

- Også udkørende kolleger som for eksempel sundhedspleje og de medarbejdere der kommer hos udsatte familier, fortæller Stefan Birkebjerg Andersen, der er stadsdirektør i Odense Kommune.

Sjovere at have kolleger

I Middelfart glæder borgmester Johannes Lundsfryd (A) sig til at kunne gense 400 medarbejdere på den kommunale arbejdsplads.

- Det er meget sjovere at have nogle kolleger at drille en lille smule en gang i mellem. Der finder man bare ud af, hvor meget man egentlig har savnet, den der kollegiale sparring, siger borgmesteren i Middelfart.

Det er meget sjovere at have nogle kolleger at drille en lille smule en gang i mellem Johannes Lundsfryd

I alle kommuner venter man i øjeblikket på de nærmere retningslinjer.

- Vi kender sundhedsstyrelsens retningslinjer nu, og vi læner os faktisk også op ad de retningslinjer, der er for de private virkesomheder. Mit umiddelbare gæt vil være, at der ikke kommer til at sidde medarbejdere på alle pladser, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Helt ny hverdag

Selvom kommunerne nu får en mere normal hverdag, er alt ikke som før. Blandt andet vil Nyborgs borgmester holde fast i en gang i mellem at holde virtuelle møder.

- Så man ikke skal bruge tiden rent fysisk på at bevæge sig fra a til b, for at deltage i et møde, siger Kenneth Muhs.

Læs også Nu kan Bernt komme på arbejde: - Det betyder jo alt

I Odense har stadsdirektøren oplevet at hygiejnen er blevet bedre på kontorerne. Det vil de tage med videre.

- Vi kan jo se både i Odense kommune og andre af landets kommuner, at sygefraværet falder ret markant, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Klar til rykind

De fynske kommuner melder klar til det store rykind på onsdag. Johannes Lundsfryd opfordrer dog til at overveje, hvor akut behovet for besøget er.

- Hvis man først skal rejse til jul, så kan det godt være man skal vente en måned eller to med at komme med sin pasfornyelse, fortæller Middelfarts borgmester.