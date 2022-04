Sociale medier har overtaget Karstens job: Mobiler og cykler samler støv på hittegodskontoret

Han har arbejdet med fynboernes mange tabte og glemte sager de seneste fem år og synes, det er ærgerligt, at så mange ting ikke kommer tilbage til den rette ejermand- eller kvinde.



Han tror, at sociale medier også er en del af forklaringen.

- Hvis man finder en eller anden effekt, så slår man det selv op på Facebook eller andre sociale medier og forsøger, om man kan finde en ejer, fortæller Karsten Ry Jensen.

Aflever det til os

Og det er en skam, for der er udover de mere almindelige ting, som folk har mistet på farten eller under en bytur, også mange andre og dyre ting, som står klar til at blive afhentet.

Lige nu har hittegodskontoret eksempelvis en barnevogn, et stillads og en el-dreven ladcykel på lageret.