1. maj i Kongens Have aflyst: - Det gør mig vred og ked af det

Netop placeringen kan komme til at give udfordringer for andre end FOA Odense.

- Kongens Have er centralt i Odense, så man let kan komme frem og tilbage. Og det er vigtigt at være tæt på togstation, busser og så videre, da der kommer folk fra andre steder end Odense.

Vigtigheden af transportmuligheder er til at spore i kommentarsporet på Facebook, hvor FH Fyn har informeret om lokationsændringen. Her udtrykker flere, at de er ærgerlige over flytningen, da de offentlige transportmuligheder er væsentligt dårligere til Lumbyvej.

Flere faktorer spiller ind

Odense Kommune oplyser til TV 2 Fyn, at opgaven med renovering af Kongens Have blev udsendt til udbud i uge 14. I udbuddet er renoveringen sat til at starte den 26. april.

- Park og Vej i afdelingen Drift og Anlæg er fuldt bevidst om, at der er 1. maj-arrangementer hvert år. Vi har udelukkende set på, at jorden skulle være tør og være varm nok, og at arbejdet skulle laves hurtigst muligt for at være klar til sommeren, siger Henrik Littau-Jensen, afdelingschef for Drift og Anlæg i By- og Kulturforvaltningen og fortsætter.

- Det er vurderet, at 1. maj-arrangementer bør kunne afholdes flere andre steder i år, siger han.