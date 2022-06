Sommerdag i sigte på Fyn

Det bliver endnu en dag med høj sol og blå himmel over Fyn, hvor der torsdag var flere steder temperaturen lokalt var oppe og ramme 25-26 grader.

Lignende temperaturer ser det ud til, der også kan blive tale om fredag. Allerede fra morgenstunden viser termometeret 16-18 grader flere steder.

I løbet af dagen vil varmen sydfra fortsat strømme op over Fyn og det forventes at der lokalt kan komme temperaturer lokalt op til 29 grader.

Ude ved kyster med pålandsvind bliver det hele lidt køligere, og vinden her let til frisk vind fra øst og sydøst.

I aften nogen sol, og i nat vekslende skydække med mulighed for en enkelt byge. Temp. ned omkring 15 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra skiftende retninger.

Weekend med varme

Det bliver en stime af varmt vejr, der venter i weekenden. Dog kan der risikere at dukke lidt bygevejr op lørdag, men temperaturen kommer til at minde om fredag.

25-27 grader vil den ligge på.

Søndag bliver også en varm dag, men der er også her en risiko for at det vil dryppe fra oven ind i mellem.