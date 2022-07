Sommervejret holder lille fredagspause

Der bliver næppe brug for gummistøvler på Landsstævnet i Svendborg, men en paraply kan være en god ting at have med rundt omkring på festivalområdet fredag. Det gælder også alle andre steder i det fynske område.



Med omkring 20 grader bliver formiddagen lun de fleste steder, men der kan komme byger mange steder på Fyn.

Fra middagstid dykker temperaturen et par grader, og bygerne kan ramme både Landsstævne, tour-forberedelser og andre udendørsaktiviter overalt på Fyn.

Sidst på eftermiddagen tager temperaturen endnu et nøk nedad, og det kan blive helt ned til 16 grader, mens risikoen for byger fortsat kan hænge i luften helt frem til klokken 20.

Til gengæld ser den midlertidige sommerpause ud til at være slut lørdag i både Svendborg og Nyborg, hvor sammenlagt over 100.000 mennesker skal holde henholdsvis landstævnefest og Tour-fest.

Lørdag lover meteorologerne 22-23 grader og en hel del sol over det meste af Fyn.