Sportsugen: Hvem er Fyns bedste kammerat? Vinderen kåres i dag

Victoria Tange er nomineret til Fynske Banks Kammeratskabspris Foto: Nick Degn

Julie Jespersen er nomineret til Fynske Banks Kammeratskabspris Foto: Nick Degn

Rasmus Krogh er nomineret til Fynske Banks Kammeratskabspris Foto: Nick Degn

-Da jeg selv begyndte, var det lidt svært ikke at kende nogen og stå alene. Det vil jeg gerne undgå for de nye, så derfor snakker jeg med dem og hjælper dem, så de kan blive glade for at være her og have det lige så sjovt som os. I klubben står vi nemlig sammen.

Ordene er Toke Goods. En 13-årig dreng, der er så god en kammerat, at han nu er nomineret som en af syv unge fynboer, der kan vinde Fynske Bank Kammeratskabsprisen i dag. En ganske særlig udmærkelse til unge rollemodeller i fynske sportsklubber.

Toke Good er dykker. Han er medlem af Frømandsklubben Neptun i Odense, og skulle han gå hen at vinde hovedpræmien på 25.000 kroner i eftermiddag, skal pengene gå til nye iltflasker til klubben.

-På den måde kan de mindre nemlig også få lov til at prøve det, siger den unge mand.

Unge ildsjæle

Men han er oppe imod et hårdt felt. 13-årige Victoria Tange fra Rugby Club Odense sad oppe det meste af en nat på en sommerlejr og beroligede de nye, unge klubkammerater, som var med for første gang.

17-årige Rasmus Krogh har været med til at starte klubben Middelfart Squash op, tager selv tørnen som næstformand i klubben, har uddannet sig til træner og spiller selv squash i Danmarksserien.

Og på den måde tjener alle de syv nominerede som gode eksempler for deres kammerater i klubberne og alle vi andre udenfor.

Følg kåringen

Det er en jury nedsat af Fynske Bank, som har haft opgaven at udvælge vinderen. Formanden for juryen er bankdirektør Petter Blondeau, og han bakkes op af håndboldekspert og TV 2-kommentator, Trine Nielsen, håndboldtræner Jan Pytlick og OB-spiller Jens Jakob Dyhr Thomasen.

Vil du se, hvem der vinder, så følg med på TV 2 Fyns Facebookside og her på tv2fyn.dk i dag klokken 16.30. Signe Ryge sender live fra en bil, mens hun kører hjem til vinderen, der naturligvis intet ved endnu.

Ingrid Skifter er nomineret til Fynske Banks Kammeratskabspris Foto: Nick Degn