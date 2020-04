Stadig stor interesse for fynske sommerhuse: Men priserne er ikke faldet - endnu

De fynske sommerhuse, som lige nu er til salg, oplever i øjeblikket stor interesse.

Men det kan med en genåbning af Danmark meget vel vende, siger Henrik Christoffersen, indehaver af Home Nordfyn.

Han fortæller, at han i øjeblikket sælger pænt med sommerhuse op til i omegnen af 1,2 millioner kroner.

Læs også Solrig påskeuge begynder med varm mandag

Samtidig kan han registrere en højere trafik på de sommerhuse, som i øjeblikket er til salg på nettet.

- Jeg tror, den øgede interesse lige på nuværende tidspunkt er latent. Mange potentielle købere har fået tanker om eget sommerhus i forbindelse med grænselukning og så videre, siger Henrik Christoffersen og tilføjer:

- Man har lysten, men jeg tror ikke, at den bliver ført ud i livet.

Salg tæt på normalt niveau

Hos Henrik Christoffersen ligger salget af sommerhuse i øjeblikket på mellem 35 og 40 procent af mæglervirksomhedens samlede salg.

Og det er tæt på normalen for årstiden.

Henrik Christoffersen, indehaver, Home Nordfyn og Odense. Foto: Home Nordfyn og Odense

- Der er ikke nogen tvivl om, at sommerhussalget ikke er presset. Mange har lyst til at købe sommerhuse, men det bliver ved lysten.

Han oplever også, at der en forventning om, at priserne på sommerhuse er faldet, men det er ikke tilfældet, siger han.

Han får en del henvendelser på de attraktive sommerhuse med havudsigt og dermed liebhaverejendommene i første række på den nordfynske kyst.

- De har lyttet sig til at priserne højst sandsynligt vil falde på villaer, men det er ikke tilfældet for sommerhuse. Der kan ikke graves en parallel til sommerhuse, da der ligger et lystbetonet motiv bag købet af et sommerhus.

- Derfor kan vi ikke udlede, at priserne er faldet, siger han.

Han fortæller, at han får henvendelser fra folk, som har kigget på sommerhuse inden for de seneste måneder. De kommer nu med bud, der ligger under udbudsprisen i en forventning om, at prisen er faldet.

- Men prisen er ikke faldet, siger Henrik Christoffersen.

- Ønsker man et hus i første række, så ligger de i vores "skuffe". De sælges kun til den rette pris og er ikke officielt udbudt.

Dansk Byggeri: Uvis fremtid for markedet

Sommerhusene på Fyn har været populære de senere år, og antallet af handler og priser er steget.

Men med den nuværende coronakrise går sommerhusmarkedet en usikker fremtid i møde, vurderer Dansk Byggeri.

- Når det gælder salg af sommerhuse, kan coronapandemien også betyde, at der bliver lagt en dæmper på handelsaktiviteten, ligesom vi ser på det ordinære boligmarked. Salget af sommerhuse risikerer faktisk at blive ramt hårdere end det øvrige boligmarked, fordi sommerhuse er et luksusgode, som man typisk sparer på, hvis privatøkonomien bliver ramt, siger Jacob Hangaard, der er økonomisk konsulent i Dansk Byggeri.

Hos Henrik Christoffersen og Home er interessen for sommerhusene generelt steget.

Ifølge mægleren er det dog nok primært udløst af coronakrise, rejseforbud og god tid til at tænke over, hvor ferien skal gå hen.

Læs også Trods anmeldelser til politiet: Fynboerne overholder retningslinjerne

Derfor kan det også hurtigt ændre sig, når landet lukkes op igen.

- Hvis grænserne lukkes op, tror jeg at mange, der drømmer om sommerhus nu, ændrer mening og måske ændrer ønsker.

- Så begynder de at kigge syd for den dansk-tyske grænse, og vender tilbage til deres oprindelige planer om ferie, som måske går sydpå, siger Henrik Christoffersen.

Mette F.: - Bliver vi ligeglade, går det galt

Hvor tæt danskerne er på en opblødning af det nedlukkede samfund kom statsminister Mette Frederiksen med et forsigtigt bud på søndag aften.

I tv-programmet 21 Søndag på DR1 sagde hun blandt andet, at det afhænger af, hvorvidt den enkelte borger fortsat overholder retningslinjerne om at holde afstand den kommende uge - altså om påsken får dankerne til at slå sig løs.

- Alt det, der endnu ser ud til at virke, skyldes ene og alene, at rigtig mange danskere gør, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler.

- Bliver vi ligeglade med det ansvar, og bliver vi pludselig optagede af at gå til påskefrokost, så kan tallene pludselig eksplodere mellem hænderne på os, advarede Mette Frederiksen.

Hun sagde desuden, at der en gode chancer for en opblødning:

- Det er absolut sandsynligt, at vi kigger ind i en kontrolleret, gradvis, stille og rolig åbning af Danmark efter påske, sagde statsministeren.