Stærk præstation mod Frankrig: Christian Eriksen mærker stort overskud før VM

Landsholdsspilleren Christian Eriksen oser af overskud på fodboldbanen i øjeblikket. Det cementerede han så sent som søndag aften i Parken med en stærk præstation i Danmarks 2-0-sejr over de franske verdensmestre i den afsluttende Nations League-gruppekamp.

Fynboen lavede blandt andet en genial aflevering og splittede det franske forsvar i optakten til Danmarks første mål. Dermed fulgte han op med mere landsholdsmagi efter at have lavet et drømmemål i Zagreb i torsdags.

- Jeg føler mig ovenpå og godt tilpas. Der er ikke rigtig noget, der kan gå i vejen for mig. Det føles godt, når jeg spiller i klubben, og det føles godt, når jeg spiller på landsholdet, siger Christian Eriksen, og fortsætter:

- Jeg har da flere gange tænkt på, hvordan det så ud i september sidste år, hvor jeg ikke spillede fodbold og var uden viden om, hvad der skulle ske i fremtiden.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand mener, at Eriksen rammer et uhyre højt niveau i øjeblikket. Men samtidig tror han, at fodboldverden ikke har set 30-årige Eriksens topniveau endnu.

- Jeg synes altid, at Christian har været en fantastisk spiller. Når man har to så gode ben og kan holde til så meget, så tror jeg stadig, at det bedste er foran ham. Han bruger al sin kløgt, ro og erfaring, og han har så meget ro i kroppen, at han ikke kan blive stresset på en fodboldbane, siger Kasper Hjulmand og fortsætter:

- Han er positiv og afklaret, og jeg ved ikke, om der er en forbindelse til det, der skete (hjertestoppet under EM sidste år, red.). Han spiller med et enormt overskud for United og for os. Uden for banen er han fuld af positivisme.

Eriksens positive sind kan eksempelvis ses, når han giver sin vurdering af, hvor Danmark står før VM-slutrunden i Qatar om to måneder.

- Vi har ikke spillet så godt mod Kroatien i Nations League, men vi har leveret mod Frankrig, og kan vi spille på det niveau igen, har vi også gode muligheder for at få et godt resultat til VM, siger Christian Eriksen.

