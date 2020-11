Støj fra jagerfly undrer på Sydfyn: Her er forklaringen

Larmen er øresønderrivende, når et F-16-fly skærer gennem luften.

Det har flere på Sydfyn selv kunnet konstatere i de seneste dage, hvor flyene af flere fynboer er blevet hørt, men ikke set, da de først har været på vingerne efter mørkets frembrud.

"Der har været og er overflyvning af Sydfyn hver aften fra klokken 17.30. Hvorfor og hvordan får vi, man besked om det?", skriver en seer i en mail til TV 2 Fyn.

Årsagen er, at piloterne fra Fighter Wing Skrydstrup - tidligere Flyvestation Skrydstrup - fra uge 44 til uge 48 har flyttet de daglige træningsflyvninger til aftentimerne.

- Der er natflyvninger, så det er os, man kan høre, fortæller den vagthavende officer ved Værnsfælles Forsvarskommando i Karup.

Hvor øvelserne præcis foregår afhænger blandt andet af, hvor der vejrmæssigt er de rigtige betingelser for piloterne, men flyvninger over Fyn foregår ofte omkring Sydfyn og Langeland.

Skal holdes skarpe

Piloterne skal opnå en vis mængde natflyvninger for at holde sig klar til, hvis der bliver brug for dem til forskellige missioner.

- Det er sådan, at i forbindelse med natflyvning - netop for at genere både befolkningen og vores egne medarbejdere så lidt som muligt - så træner vi det, der er netop nødvendigt for at have de færdigheder, der er nødvendige for at kunne deltage i nationale og internationale operationer med flyene, har oberst Uffe Holstener-Jørgensen tidligere forklaret til TV 2 Fyn.

Han er chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Mange af flyenes øvelser bliver afholdt over Nordsøen, men nogle kræver altså, at man er over land.

De danske F-16 fly har siden 1999 deltaget i adskillige internationale operationer. Blandt andet i Irak, Afghanistan og Libyen.

Dårligt vejr

Egentlig skulle natflyvningerne have været overstået denne uge, men på grund af dårligt vejr har piloterne ikke kunnet nå at træne nok i mørket.

Derfor vil der også blive fløjet eftermiddag og aften i næste uge.

Man kan selv holde sig opdateret på, hvilke øvelser der er i gang på Forsvarets hjemmeside.

Fighter Wing Skrydstrup opdaterer også løbende deres egen Facebook-side med informationer om flyveøvelser.