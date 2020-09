Større publikum til håndbold og ishockey: - Det har været et stort ønske for os

Håndboldspillerne i GOG og i den danske ligas øvrige klubber kan se frem til snart at få større opbakning fra tribunerne.

Det blev fredag slået fast, da et flertal i folketinget blev enige om, at man vil åbne yderligere, så længe tilskuerne kan sidde opdelt i sektioner.

Den nyhed er populær hos Kasper Jørgensen, der er direktør i den fynske håndboldklub GOG.

- Det har været et stort ønske for os, for vi er vant til at fylde hallen til bristepunktet hver eneste gang. Vi føler også, at der er mange, der gerne vil ind og se håndbold, og nu har de ventet på det i et halvt år, siger han til TV 2 Fyn.

Kulturminister: Gør det på ryggen af superligaerfaringer

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF, Konservative og Alternativet. Det er den ordning, der indtil siden slutningen af juni har gældt for superligaklubberne, der nu bliver udbredt til det øvrige idrætsliv.

Den betyder, at klubberne gerne må have mere end 500 tilskuere, hvis tilskuerne er delt op i sektioner med maks 500 personer i hver. Der gælder stadig krav om en meters afstand imellem tilskuerne, som bliver opfyldt ved at have et ledigt sæde mellem hver tilskuer.

- Vi gør det her på ryggen af to måneder, hvor superligaen har øvet sig i at håndtere de her retningslinjer. Jeg ved, at hele idrætslivet har været i træning hos superligaen for at kunne overføre det på deres sport, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Aftalen træder i kraft 9. september.

Også Lars Peter Hermansen, der er direktør i Odense Håndbold, er glad for den nye aftale.

- Det er jo Champions League-håndbold, hvor vi får mulighed for at åbne dørene for flere tilskuere. Det er helt fantastisk, at det er den timing, det har, siger han.

Professor er skeptisk

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, er dog skeptisk over for den nye ordning, der kan samle flere tilskuere end før.

- Hvis jeg skal give mit snævre sundhedsfaglige besyv, så vil jeg sige, at det er en rigtig dårlig idé. Jeg tror faktisk, at jeg ville blive hjemme. Der er ingen grund til at løbe den risiko, siger han.

- Jeg vil ikke være lyseslukker i den her sammenhæng, men man må bare sige, at der er altså betragtlige risikomomenter i at afholde sådan en sportsbegivenhed, siger han.

Han mener, at den stemning, der kan opstå på lægterne kan risikere at skabe problemer i forhold til smittefaren.

- Store forsamlinger indendørs, hvor folk sidder tæt, hvor folk taler, snakker og råber og synger, det er som skabt til at sprede coronavirus. Det vil sådan en sportsbegivenhed også være, hvis alt går galt.