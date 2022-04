Stor efterspørgsel på ukrainsk arbejdskraft - men der mangler tilladelser

It-virksomheden Hesehus har lige nu over 20 ledige stillinger, der nemt kan varetages af de nye udlændinge, da store dele af kommunikationen foregår på engelsk ligesom, at virksomheden også gerne hjælper med danskundervisning.

Stort pres på sagsbehandlingen

I marts blev der vedtaget en særlov, der giver de ukrainske flygtninge ret til opholdstilladelse og hurtig adgang til uddannelse og arbejde i Danmark.

Indtil nu har godt 21.000 ukrainere søgt om ophold, men det er kun omkring 3.700 der er blevet visiteret til en kommune. De mange ansøgninger lægger nemlig pres på sagsbehandlingen.

Det er for dårligt mener Christoffer Lilleholt (V), der er Beskæftigelses- og Socialrådmand i Odense.

- Det betyder, at man ikke kan gå i arbejde, det betyder, at børnene ikke kan komme i skole, og det er vi stærkt utilfredse med, fordi vi kan se, at der er rigtig mange ukrainere, der allerede har aftaler med virksomheder, og at rigtig mange virksomheder efterspørger arbejdskraft, siger Christoffer Lilleholt.

I Nyborg kommune er de dog ikke overraskede over den lange ventetid.

- Jeg ved ikke, om jeg synes, det er i orden. Jeg tror bare, at jeg for længe siden har accepteret, at ting nogen gange tager ting tid. Når jeg tænker på, da vi skulle i gang med coronavaccinerne, der var vi jo også enormt utålmodige i starten, fordi der gik så lang tid, siger Jesper Nielsen (S), der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Nyborg.

- Det er en krisetilstand

Christoffer Lilleholt så gerne, at der blev sat skub i behandlingen af de mange opholdstilladelser.

Han mener, at man burde øge kapaciteten på de centre, der sidder med sagsbehandlingerne, så det var muligt at give opholdstilladelser inden for en til to uger.

- Det er sådan set en krisetilstand, vi står i, og derfor skal man bruge endnu flere kræfter, og så synes jeg også, man skal fremskynde nogle af dem, der allerede har en aftale med en virksomhed om at gå i job, at de kan få lov til at gå ud i det, sådan så de ikke sidder derhjemme, siger Odense-rådmanden.