Kommuner kan mangle medarbejdere - også på Fyn

I Assens Kommune er der siden 2015 nedlagt cirka 14 fuldtidsstillinger. For at håndtere de ukrainske flygtninge har kommunen omplaceret to medarbejdere til integrationsområdet, men vil formentlig få brug for flere udefra.



Og det kan blive et problem, forudser Brian Korsgaard, der er afdelingsleder for integration, job og udvikling i kommunen.

- Vi er 98 kommuner, der har brug for det samme på samme tid. Det vil altid støvsuge markedet, så vi kan risikere, at det bliver sværere at finde de rigtige kompetencer. Det er ikke en udfordring endnu, men det er en bekymring«, siger han til Politiken.

214 nedlagte stillinger

Kommunerne modtager i disse uger tusindvis af ukrainske flygtninge, som skal have hjælp til at finde et sted at bo, lære det danske sprog og finde et job. Men antallet af medarbejdere, der står for netop den opgave, er raslet ned.

Ifølge en rundspørge som Politiken har gennemført blandt alle landets kommuner svarer 50 af ud af 66, at de har skåret i antallet af medarbejdere, der arbejder med integration, siden flygtningestrømmen fra Syrien aftog. På landsplan er det 214 stillinger.