Stor fejl skabte kæmpekø på Lillebæltsbroen - skulle være stoppet på stedet

Uden varsel blev der søndag aften lukket to spor på Den Nye Lillebæltsbro. Det skabte op til to timers kø for bilisterne fra Fyn på vej mod Jylland.

Der er tale om en alvorlig fejl, fortæller sagsbehandler hos Vejdirektoratet Niels Højmark til TV 2 Fyn.

- Der sker det, at entreprenøren havde spærret to spor allerede omkring klokken 19. Der overtræder han spærretiden. Det er et voldsomt brud og noget, vi tager meget seriøst, siger sagsbehandleren, der ikke kan udelukke at afspærringen er sket endnu tidligere.