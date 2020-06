Stor fitnesskæde frasælger flere centre på Fyn

Det har været en dårlig forretning for Sats at drive fitnesscentre i provinsen. Derfor frasælger den norske fitnesskæde ni centre på Fyn og i Jylland.

Sats beholder sine centre i København og Nordsjælland, oplyser fitnesskæden i en pressemeddelelse.

- Frasalget er et planlagt strategisk skridt initieret af Sats for at gøre Danmark mere effektivt og rentabelt, skriver Sondre Gravir, der er administrerende direktør i Sats.

Efter frasælget har Sats 29 centre tilbage i Danmark, der alle ligger i den østlige del af landet. De ni centre sælges til fitnesskæden Fitness 1. Medarbejderne i Sats følger med over til den nye ejer.

På Fyn er det centrene Sats Nyborgvej, Sats Vogterhus og Sats Svendborg, der fra 1. juli overgår til Fitness 1. Alle medlemskaber i de fynske fitnesscentre bliver overført til den nye ejer.