Stor fynsk opbakning til naturnationalparker

Otte ud af ti siger ja

I spørgeundersøgelsen bliver folk spurgt, hvorvidt man er enig i, at det er en god ide, at der oprettes 15 naturnationalparker i Danmark.

Her svarer 80 procent af fynboerne, at de er enige, mens kun 9 procent er uenige.

Der spørges også til, om man gerne vil have en naturnationalpark placeret i sin egen kommune, og også her er den fynske opbakning stor. 74 procent svarer i undersøgelsen, at man gerne så en naturnationalpark placeret i sin egen kommune.

På landsplan er der også langt overvejende tilslutning til naturnationalparker, viser undersøgelsen, og det glæder præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:

- Hovedargumentet for de nye naturnationalparker og planerne om urørt skov er nu engang, at den danske natur er i krise. Vi mister arter i et tempo, menneskeheden aldrig tidligere har oplevet. Den bekymring deler danskerne, ligesom de bakker varmt op om planerne om at gøre noget for biodiversiteten i Danmark, siger præsidenten og fortsætter.

- Det er meget glædeligt for opbakningen til den nye naturpolitik, hvor man nu for første gang accepterer, at naturen skal udvikle sig på sine egne præmisser og ikke bare underlægges menneskets behov.