Faaborg-Midtfyn satser alt på Svanninge Bakker: Skal være den første naturnationalpark på Fyn

Det næste skridt for Hans Stavnsager og lodsejerne bliver at få en samtale med miljøministeren og ordførerne fra de forskellige partier i Folketinget.



- Det er jo hele Folketinget, der har vedtaget lovgivningen om nationalparker. Der skal ske en lovændring, før vi kan komme videre med projektet, siger borgmesteren.

Stor værdi at være nationalpark

Hos lederen af National Park Thy, Else Østergaard Andersen, hersker der ingen tvivl om, hvilken betydning det har for et naturområde at være en nationalpark.

- Det har kolossal betydning, at vi er en del af en nationalpark. Det, at vi er en nationalpark, har øget forståelsen af naturområdet, og har været medvirkende til, at flere fra lokalområdet benytter parken, fortæller Else Østergaard Andersen.