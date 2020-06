Stor interesse for at donere blod: - Folk vil meget gerne hjælpe os

- Folk vil meget gerne hjælpe os.

Sådan lyder det fra Kjell Titlestad, der er overlæge på Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

I de seneste måneder har der været godt fyldt op på ventelisterne til at donere blod på Fyn. TV 2/Fyn har blandt andet talt med en donor, der først kan få tid til august.

Læs også OUH: Coronavirus er ingen hindring for at give blod

Situationen plejer ellers at være en helt anden på denne tid af året, og Kjell Titlestad har et par bud på, hvad ændringen skyldes.

- Blodforbruget er gået temmelig meget ned på grund af aflyste operationer. Samtidig har folk været sendt hjem fra arbejde og måske af den grund haft bedre tid. Generelt oplever vi, at donorerne meget gerne vil hjælpe os, siger han til TV 2/Fyn.

Tappeglæden gælder både for blodbanken på Odense Universitetshospital og for Blodbussen, der kører rundt i de fynske kommuner.

Opretter nyt tappecenter

Kjell Titlestad understreger, at alle donorer stadig opfordres til at melde sig. Det gælder både for blod og plasma, som OUH også indsamler.

Blodplasma bruges blandt andet til at fremstille medicin.

FAKTA: Hvad er plasma? I gennemsnit har en kvinde 4,5 liter og en mand 6 liter blod i kroppen.

55 procent af blodet er plasma.

Plasma er en gullig væske, som blodcellerne befinder sig i.

Plasmaets funktion er blandt andet at transportere blodets celler samt nærings- og affaldsstoffer til og fra kroppens organer.

Læs her hvad det kræver at blive plasmadonor. Kilde: Bloddonor.dk Se mere

- Vi har altid brug for donorer, og til november regner vi med, at der kommer et nyt tappecenter i Odense. Her kan vi få brug for endnu mere blodplasma, siger Kjell Titlestad.

Mens blodonorerne er gode til at få booket tid, er der stadig ledige tider til at donere netop plasma, lyder det fra overlægen.

Læs også Blodbanken på OUH: Donorerne er vendt tilbage

- Hvad bloddonorer angår, har vi i hvert fald ventelister måneden ud stort set alle steder, og i Odense er ventelisten længst. Til gengæld tapper vi også plasma, og her er der mulighed for at få tider, siger han.

Du kan læse om, hvad det kræver at blive bloddonor her.

Hvis du ønsker at bestille tid til tapning kan du gøre det via Bloddonor.dk eller