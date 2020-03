Blodbanken på OUH: Donorerne er vendt tilbage

Folk har forstået, at de ikke behøver at holde sig væk, for det er ikke farligt at donere blod Søren Lillevang, kvalitetsansvarlig overlæge, OUH

I blodbanken på OUH ser det ud til, at bloddonorerne så småt vender tilbage for at donere stadig nødvendigt blod. Torsdag i sidste uge oplevede blodbanken ellers, at flere donorere aflyste deres tider grundet frygt for coronavirus.

Derfor opfordrede OUH til, at bloddonorerne fortsat holdt fast i deres tider. Og det ser ud til, at donorerne har taget opfordringen til sig.

- Der er stadig nogle, der aflyser deres aftaler, men overordnet set har borgerne forstået budskabet, fortæller Søren Lillevang, der er kvalitetsansvarlig overlæge på OUH.

- Vi har stadig brug for blod i samme omfang, som vi havde før. De patienter, der har brug for blodtransfusioner, er ikke forsvundet, uddyber han.

Skærpet adgang gælder ikke bloddonorer

Selvom der nu på OUH er indført skærpede regler om besøgende, har det ikke en direkte betydning for donorerne. Som donor må man bare kun komme alene.

- Den skærpede adgang betyder, at man som donor ikke skal tage sine familiemedlemmer eller sine børn med herud, når man skal donere blod, siger Søren Lillevang.

Mange borgere arbejder i øjeblikket hjemmefra og har også børn, der er sendt hjem fra skole. Derfor kan det for nogle forældre virke som en god løsning at tage børnene med ud i blodbanken, så de ikke skal være alene.

Men blodbanken på OUH opfordrer kraftigt til, at man lader være.

- Før coronavirus brød ud, var det okay at tage sine familiemedlemmer eller børn med en gang imellem. Men det er altså ikke længere en mulighed, fortæller Søren Lillevang.

Tager forholdsregler

Ligesom så mange andre steder har man i blodbanken også taget en række forholdsregler i forbindelse med bloddonorernes adgang til OUH.

- Folk har forstået, at de ikke behøver at holde sig væk, for det er ikke farligt at donere blod. Men de skal selvfølgelig blive hjemme, hvis de føler sig sløje, siger Søren Lillevang og fortsætter:

- Vi har også taget vores forholdsregler herude. Vi sørger for, at de, der kommer for at donere blod, spritter deres hænder af, holder afstand til hinanden og så videre.