Stor undersøgelse slår fast: Børn er ensomme under corona

Et forskningssamarbejde meller Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har nu kunne give et indblik i de konsekvenser, som nedlukningen under coronakrisen har haft på de danske skoleelever, hvor nogen ikke har været i skole siden 11. marts.

5.953 svar fra elever og 4.955 fra forældre er analyseret i undersøgelsen, hvor resultaterne er fremlagt i en endelig rapport.

Vi er især bekymrede for de ældre børn, da de har venner, som de er mere fortrolige med. Karen Wistoft, professor i sundhedspædagogik

Ud fra disse svar kan man læse at 18 procent af børnene, som har deltaget i undersøgelsen, føler sig ensomme i denne tid. Næsten halvdelen føler sig ikke glade over deres nuværende hverdag, og 92 procent savner sine venner.

Tal som bekymrer en af forfatterne til rapporten, professor i sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet Karen Wistoft.

- Vi ved, at jo mere man skal undvære det sociale nærvær, jo mere påvirkes man også følelsesmæssigt. Vi har en beklymring for, at det skal sætte sig som en angst, nervøsitet eller indelukkethed.

Læs også Alternativ skole: Fynsk skolechef overvejer at bruge boldbaner til ældste elever

Nødvendigt med en undersøgelse

Da landets elever i marts pludselig blev sendt hjem fra undervisningen, og snart stod det klart at de nye undervisningsmetoder og fraværdet af skolekammerater ville blive hårdt for de hjemsendte elever. Derfor var det vigtigt, at man undersøgte elevernes trivsel med en undersøgelsen, som den den nye rapport bygger på.

Med forskernes egne ord er det vigtigt "for at tilvejebringe empirisk viden om vilkårene for elever og forældre og for at skabe et grundlag for at tackle de udfordringer, der er".

-Vi er især bekymrede for de ældre børn, da de har venner, som de er mere fortrolige med. Og det er de ældre elever, som ikke kan komme tilbage til skolen og hverdagen med deres venner, forklarer Karen Wistoft i et interview til TV 2/Fyn.

Læs også Løsninger trænger sig på: De ældste elevers psykiske helbred er på spil

Nogle dage inden skolernes påskeferie, blev spørgeskemaerne formidlet ud via skolernes kommunikationsplatform AULA. Spørgeskemaet var til elever og forældre i 3. - 9. klasse, og det var inden, at skolerne åbnede for elever op til og med femte klasse.

- Det har den betydning, at vi kan se på hele spektret, som viser at alle elever savnede deres venner og skolerne, siger Karen Wiltoft

Et kendt problem

Mandag den 27. april kunne TV 2/Fyn fortælle om 12-årige Tobias Bøje Brøchner. Han er en af de mange tusinder elever, som har været nødt til at være hjemme fra skole siden 11. marts.

Den. 15. april åbnede regeringen skolerne igen, men kun for elever op til og med 5. klassetrin. Derfor sidder Tobias, som går i 6. klasser ved Lumby Skole, stadig hjemme. Uden fysisk kontakt til sine lærere eller klassekammerater.

- Nogle gange bliver jeg trist, men jeg har det fint med det lige nu. Bare det ikke bliver ved i lang tid, som nogen siger, forklarede Tobias Bøje Brøchner mandag.

Undersøgelsen viser tydeligt at hjemmeundervisningen og isolationen fra sine klassekammerater udgør et stort savn for skoleeleverne. Det har lærere også været opmærksomme på, og derfor har det været overvejet fra skolerne, at lærere kan invitere eleverne til at gå mødes underdørs, hvor Sundhedstyrelsens retningslinjer let kan overholdes.

Læs også 12-årige Tobias vil i skole igen: - Det er kedeligt ikke at snakke med nogen som helst

Fredag den 24. april opdaterede Børne- og Undervisningsministeriet deres rammer for genåbning af skolerne. Her stod det klart, at elever og lærere ikke må mødes under nogen omstændigheder. Noget som går Tobias Bøje Brøchner på:

- Jeg synes, det er irriterende, for nu var der endelig en mulighed - og så siger ministeriet nej. Det synes jeg er ret træls.

Karen Wiltoft mener også, at politikerne skal overveje, i hvor vid udstrækning eleverne skal holdes hjemme og isoleres fra lærere og kammerater:

- Politikerne skal tænke i psykologiske konsekvenser og se på, at nogle børn har det svært. Og det er disse børn, som er svære at være opmærksomme på, når man laver fjernundervisning.