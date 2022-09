Strømafbrydelser presser akvariefiskehandler: Fiskene risikerer at dø

Oscar fra Sydamerika, klovnefisken, zebra cichliderne og fiskene i de 472 andre akvarier risikerer at dø af iltmangel.

For fiskene i Fyns Akvarie Centrum kan ikke holde til, at strømmen bliver afbrudt midt om natten.

- Strømafbrydelse vil være helt forfærdeligt. Hvis det sker om natten, har jeg ikke mulighed for skifte vandet og tilføre ilt. I værste tilfælde forsvinder ilten, og fiskene stiger op til overfladen, siger indehaveren Ib Madsen.



Fiskene er afhængige af, at elektriske pumper ilter vandet. Hvis strømmen bliver afbrudt midt om natten, betyder det, at Ib Madsen eller en af hans ansatte skal ned i butikken for at skifte vandet i de 475 akvarier, der er fyldt med fisk.

- Hvis vi får besked på, at der er strømafbrydelse, så kan vi gøre noget ved det. Problemet er, hvis de slukker om natten, og vi ikke er forberedt på det, siger han.

Uanset hvornår på dagen strømafbrydelsen sker, vil det være et dårligt tidspunkt for Ib Madsens butik. Slukker lyset i butikkens åbningstid, vil de nemlig slet ikke kunne sælge fisk.

- Vi kan jo slet ikke sælge fisk, hvis vi ikke kan se ind i akvarierne, siger han.

Har sparet, hvor der spares kan

Fyns Akvarie Centrum bruger i øjeblikket 180.000 kroner ekstra om året på el for at holde sine akvariefisk i live.



- Det er meget omfattende. Vi har slukket for loftlyset i forretningen, fordi lyset bruger over 1.000 watt i timen.

Akvariefiskehandleren håber på, at lyset i loftet snart kan tændes igen.

- Vi kan godt undvære lyset her i butikken, nu når det ikke er så mørkt. Det bliver værre til vinter, der er jeg nødt til at have det tændt, siger Ib Madsen.

Butikken skal i næste uge have installeret LED-lys i alle loftlamperne, som forhåbentlig kan være med til at spare på el-regningen.

Ib Madsen og de ansatte i Fyns Akvarie Centrum har også gjort andre tiltag for at spare så meget på strømmen som muligt.

- Vi har slukket nogle frysere og samlet vores frostvarer. I saltvandsafdelingen har vi også slukket det meste af lyset, fordi nogle af lamperne bruger så meget strøm.

Hos Energi Fyn er man klar til at afbryde strømmen, hvis det skulle blive nødvendigt.