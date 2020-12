Fynske borgmestre kaldt til møde - nye restriktioner kan være på vej

Folketingets coronafølgegruppe, som består af partiernes sundhedsordførere, er kaldt til orientering i Sundhedsministeriet klokken 12.15. Det erfarer TV 2.

Læs også Nye testcentre på Fyn kan teste op mod 10.000 om dagen

- Det er et møde uden dagsorden, men tidligere har et sådan møde indikeret, at nye restriktioner kan være på vej, siger TV 2s politiske analytiker, Hans Redder.

Mødet kommer samme dag, som flere eksperter har været ude med anbefalinger om yderligere coronarestriktioner frem mod jul.

Med ni dage til juleaften opfordrer de til, at rejser på tværs af landet aflyses som følge af de stigende smittetal for coronavirus - særligt i hovedstaden.

Fynsk borgmester: Vi får nok at vide, hvad der skal ske i de kommende uger

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at regeringen bør indføre retningslinjer, der forhindrer især københavnerne i at rejse ud af hovedstadsområdet.

- Den simpleste løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt – Region Sjælland er også relativt hårdt ramt. En anden mulighed ville være at sige, at man kun må befinde sig 50 eller måske 100 kilometer fra sin bopæl, siger han til TV 2.

Søren Steen Andersen (V), Kenneth Muhs (V) og Morten Andersen (V), der er borgmestre i henholdsvis Assens, Nyborg og på Nordfyn, skal til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) klokken 13. De ved dog ikke præcist, hvad mødet handler om.

- Vi går ud fra, at vi får en national opdatering på, hvad der skal ske de kommende dage og uger, siger Kenneth Muhs til TV 2 Fyn.

Også Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, er indkaldt til mødet.

Odense og Middelfart er allerede underlagt de nye restriktioner, der trådte i kraft i sidste uge, hvor samfundet blev delvist lukket ned. Otte ud af ti fynske kommuner holder dog fortsat eksempelvis skoler og restauranter åbne.

Bekymrende smittetal i København

Københavns Kommunes overborgmester, Lars Weiss (S), opfordrer københavnerne til at udvise ekstra omtanke og forsigtighed i den kommende tid som følge af den stigende smitte med covid-19 i kommunen.

- Selvom vi alle trænger til at slippe for corona, er vi ikke ved slutningen endnu. Desværre. Tværtimod står vi lige nu over for en skræmmende stigning i smitten, som kræver en ekstra indsats fra os alle sammen for at stoppe smittespredningen, siger Lars Weiss i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer, dagen efter at det kom frem, at Københavns Kommune er den danske kommune, hvor der er flest smittetilfælde per indbygger.