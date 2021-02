Superfan Diana misser OB's sæsonstart: - Jeg går rundt med en følelse af ligegyldighed

Normalt kan ekstasen mærkes som en summen helt ud i fingerspidserne på Diana Larsen, når OB efter vinterpausen skal på græs.

I år er det på grund af coronapandemien en helt anden sindstilstand formanden for fanklubben De Stribede er i op til sæsonstart.

- Når en sæson normalt starter, glæder man sig. Man er sådan: "Wow, nu skal vi bare i gang igen". Nu er alt lukket. Så for mig er det lidt ligemeget. Jeg går lidt rundt med en følelse af ligegyldighed. Det betyder ikke så meget for mig, om den starter nu eller om 14 dage.

OB har ellers brug for opbakningen fra de hvide og blå fans. Klubben skal nemlig ende i top-6.

Byg frem mod næste sæson

Men det er også det bedste, det fynske fodboldflagskib kan få ud af sæsonen, hvis man spørger nogle af dem, der følger klubben tættest.

- Jeg tror egentlig, det er rigeligt svært. For fire point med ni kampe tilbage i grundspillet. Det er en hurdle. Jeg tror virkelig, det bliver svært, siger Leif Rasmussen, der er sportsredaktør på Fyens Stiftstidende.

Odense Stadion bliver ikke fyldt med tilskuere foreløbigt. OB må derfor klare sig uden rygdækning fra fansene i sæsonens første kamp onsdag på Lyngby. Foto: Anders Høgh

Martin Davidsen er en af dem, der følger OB tættest og diskuterer klubben flere gange om ugen som redaktør på OB-mediet Stemmer fra Ådalen. Han er på linje med Leif Rasmussen.

- Det altoverskyggende mål må være at jagte den lille mulighed for at komme i top-6 og få sat flueben ved målsætningen. Der er også en pokalturnering, hvor de kan lave en overraskelse og gå til finalen. Så kan det blive rigtig sjovt. Så skal de jo også se, om de kan få nogle unge spillere i gang og begynde at bygge lidt frem mod næste sæson. Også selv om der skal komme en ny træner, siger Martin Davidsen

Pres fra første kamp

Corona har allerede gjort Superligaen speciel. Men for OB, for klubbens fans og for alle omkring bliver forårssæsonen en tand mere speciel. For det er sidste halvsæson med træner Jakob Michelsen i spidsen.

Det er ikke en helt normal situation for et fodboldhold i den bedste række. Ofte bliver træneren fyret før kontrakten udløber eller, hvis han er dygtig og heldig nok, får han forlænget sin kontrakt.

Men OB's ledelse har valgt, at cheftrænerens kontrakt skal løbe ud.

Superliga-stilling før sæsonstart 1: FCM 27 2: Brøndby 27 3: AGF 24 4: Randers 22 5: Sønderjyske: 21 6: FCK 20 ___________________ 7: AaB 19 8: FCN 16 9: OB 16 10: Vejle B 15 ___________________ 11: AC Horsens 6 12: Lyngby BK 4 Se mere

Det gør den, når sæsonen slutter. Ifølge Leif Rasmussen fra Fyens Stiftstidende, vil der derfor være pres på OB allerede i den første kamp mod Lyngby onsdag.

- Det betyder et endnu større pres, end de egentlig normalt er udsat for. Allerede i den første kamp mod Lyngby, der er det no-go overhovedet at miste point. Hvis de skulle tabe sådan en kamp, vil der jo være krisestemning allerede, siger sportsredaktøren.

Fanklub håber på publikum

Kampen mod Lyngby bliver igen uden publikum. Tidligere på sæsonen har der været både 500 og 5.000 tilskuere.

Men med de coronarestriktioner, der er lige nu, bliver den første tid helt uden fans. Det forstår fanklubbens formand Diana Larsen godt. Hun håber dog, at tilskuerne vender tilbage i marts.

- I efteråret og sensommeren syntes jeg både, at klubberne og vi fans rent faktisk viste, at det fungerede rigtig godt, at vi sad med afstand, og at vi gik ind i separate lommer. Og jeg håber - også for klubbernes skyld - at man fra regeringens side kan se den vej igen. At det faktisk fungerede rigtig godt, siger Diana Larsen.

OB skal ende med minimum en sjetteplads, men selv det er ikke så nemt, vurderer sportsredaktør.

Fællesskabet kommer Diana Larsen til at savne. Hun er som alle andre tvunget til at se sæsonstarten fra sofaen derhjemme.

- Det er bare ikke det samme at se det i fjernsynet, fortæller hun.

OB spiller sin første kamp i forårssæsonen mod Lyngby på hjemmebane onsdag.