Sygeplejerskerne udvider strejke igen: - Ventelisterne begynder at vokse

Udvidelsen skal dog varsles mindst fire uger, inden den træder i effekt, lyder reglerne. Derfor vil den udvidede strejke først finde sted fra natten til 17. august.

Planlagt kirurgi vil blive ramt

Det er afdelingerne Dagkirurgisk operationsafsnit i Nyborg og Operationsafdeling i Svendborg, der med den nye varsel vil blive ramt på Fyn.

- Når vi vælger planlagt kirurgi, så er det desværre noget, der kan mærkes. Men formålet er, at det er en bevægelse, og at det kan mærkes, så der kommer et resultat som følge, siger kredsformanden fra DSR i Syddanmark, John Christiansen.

Ifølge ham handler det altså ikke om antallet af strejkende sygeplejersker, men mere de døre, de nu vælger at lukke. Og det kan ikke undgå at ramme patienterne, ifølge kredsformanden.

- Det betyder, at ventelisterne begynder at stige og vokse. Det er ikke patienterne, vi ønsker at ramme, men vi ønsker at skabe en bevægelse, så arbejdsgiverne rører på sig, siger han.